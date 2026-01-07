Educazione stradale un progetto rivolto alle scuole d’infanzia

Il Comune di Terre del Reno ha avviato la fase teorica del progetto di educazione stradale destinato alle scuole d’infanzia. Questo percorso, già consolidato e diffuso in tutte le frazioni, mira a sensibilizzare i bambini sui comportamenti corretti e la sicurezza sulla strada, contribuendo alla formazione di una cultura della mobilità responsabile fin dalla giovane età.

Il Comune di Terre del Reno ha avviato la fase teorica del progetto di educazione stradale, un percorso ormai consolidato e sviluppato in modo capillare in tutte le frazioni. Il programma coinvolge le scuole dell’infanzia e le primarie di Dosso, Sant’Agostino, San Carlo e Mirabello, con l’obiettivo di accompagnare i bambini in un apprendimento graduale e concreto delle regole fondamentali del codice della strada. Il progetto prevede due momenti distinti: una prima parte teorica, in corso in queste settimane, e una fase pratica che prenderà avvio in primavera. Durante le lezioni teoriche viene distribuita una brochure pensata per i più piccoli, nella quale sono illustrate le principali norme di comportamento: come attraversare correttamente le strisce pedonali, come muoversi sul marciapiede, cosa indicano i colori del semaforo e come questi possano essere rappresentati anche dal gesto del vigile quando il semaforo non è presente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

