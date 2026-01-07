Educativa di strada affidata a Caleidos FdI | Finora esiti fallimentari

Caleidos si occuperà di servizi di educativa di strada e prevenzione, coinvolgendo luoghi di aggregazione giovanile, scuole e ambienti extraurbani, dal dicembre 2025 all’ottobre 2026. L’obiettivo è promuovere interventi educativi e di riduzione del danno, offrendo supporto e prevenzione in contesti informali. Questa iniziativa mira a rafforzare il rapporto con i giovani e a favorire un ambiente più sicuro e inclusivo.

