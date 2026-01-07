Eczacibasi Istanbul-Milano oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Mercoledì 7 gennaio si disputa la terza giornata del girone C di Champions League femminile, con la partita tra Eczacibasi Istanbul e Vero Volley Milano. L'incontro si svolge all’Eczacibasi Spor Salonu e rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di consolidare la propria posizione nel torneo. Di seguito, tutte le informazioni su orario, trasmissione tv, programma e streaming dell’evento.

È una delle sfide più attese della terza giornata del girone C di Champions League femminile quella in programma mercoledì 7 gennaio all’ Eczacibasi Spor Salonu, dove andrà in scena il confronto tra Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano. Due formazioni ambiziose, progettate per recitare un ruolo da protagoniste anche nella fase finale della competizione, che arrivano all’appuntamento forti di un avvio europeo di alto livello. Il cammino continentale della squadra turca ha mostrato finora solidità e carattere, ma anche qualche crepa. L’esordio casalingo contro lo Železni?ar Lajkovac si è trasformato in un monologo, chiuso con un netto 3-0, mentre la seconda uscita ha riservato ben altre difficoltà: sul campo dell’ Olympiacos, a Rentis, l’Eczacibasi ha ceduto 3-2 al termine di una battaglia risolta solo al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

