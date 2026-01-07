Ecobonus nuova ordinanza cautelare per Mauro Russo | l’indagato torna in carcere

Un’ordinanza cautelare ha determinato il ritorno in carcere di Mauro Russo, coinvolto nell’ambito di un’indagine che da mesi interessa diverse istituzioni giudiziarie e investigative. Questa misura rappresenta una fase necessaria nel procedimento in corso, segnando un passo ulteriore in un procedimento complesso e articolato. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti che coinvolgono numerosi attori, senza che ciò implichi un giudizio definitivo sulla posizione dell’indagato.

