Ecobonus nuova ordinanza cautelare per Mauro Russo | l’indagato torna in carcere
Un’ordinanza cautelare ha determinato il ritorno in carcere di Mauro Russo, coinvolto nell’ambito di un’indagine che da mesi interessa diverse istituzioni giudiziarie e investigative. Questa misura rappresenta una fase necessaria nel procedimento in corso, segnando un passo ulteriore in un procedimento complesso e articolato. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti che coinvolgono numerosi attori, senza che ciò implichi un giudizio definitivo sulla posizione dell’indagato.
Non è un ritorno in scena, ma un passaggio obbligato all’interno di un’inchiesta che da mesi attraversa procure, tribunali e uffici della Guardia di Finanza. Mauro Russo, considerato dagli inquirenti uno degli organizzatori della presunta maxitruffa sugli Ecobonus, è tornato in carcere.La misura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Ecobonus, Mauro Russo rimesso in libertà: le ultime sui riesami dell'inchiesta da un miliardo e mezzo
Leggi anche: Narni, giovane arrestato in flagranza per furto in un bar: condotto in carcere per ordinanza cautelare
Benvenuto 2026! Il nuovo anno porta con sé importanti novità nel mondo delle ristrutturazioni e degli incentivi fiscali Con l’approvazione della Nuova Legge di Bilancio al 30 dicembre, si apre un percorso di stabilità e opportunità per professionisti e privati. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.