ecco tutte le ragioni che rendono la groenlandia importante sul piano militare

La Groenlandia occupa una posizione geografica di grande rilevanza strategica, grazie alla sua vasta estensione e alla sua posizione nel cuore dell’Artico. La sua importanza militare deriva dalla possibilità di monitorare rotte chiave e di rafforzare la presenza in una regione in rapido cambiamento. Questo rende l’isola un punto di interesse cruciale per le dinamiche geopolitiche e di sicurezza internazionale.

Nella geografia strategica contemporanea, poche aree offrono tanti vantaggi militari quanto la Groenlandia. Quella che per decenni è stata percepita come una periferia glaciale del sistema internazionale è oggi, a tutti gli effetti, uno degli snodi centrali del quadrante strategico euro-atlantico. La sua rilevanza non discende soltanto dalla collocazione artica in senso geografico, ma anche dal modo in cui quella collocazione interagisce con le esigenze di sorveglianza strategica, difesa antimissile, controllo delle rotte marittime e con l'evoluzione del dominio spaziale come ambito operativo autonomo.

