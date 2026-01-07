Ecco la temperatura ideale da tenere in casa di notte | cosa sappiamo

Con l’arrivo dell’inverno e le temperature notturne che si abbassano, è importante conoscere quale sia la temperatura ideale da mantenere in casa durante la notte. Questo aiuta a garantire comfort e risparmio energetico, evitando sprechi o disagio. In questo articolo, analizzeremo i valori consigliati e le best practice per regolare il riscaldamento in modo efficace e sostenibile.

Siamo in pieno inverno e le temperature hanno cominciato a farsi davvero rigide, specialmente nelle ore notturne; per cercare di combattere, o quantomeno mitigare, gli effetti del freddo, in tanti ricorrono al termosifone. In inverno gli impianti di riscaldamento sono i principali alleati per scaldare gli ambienti domestici. In molti però si domandano se sia corretto tenere acceso il termosifone anche di notte. Del resto, nelle ore notturne le temperature calano ancora di più, e c'è maggiore bisogno di rendere la casa calda e confortevole. Da qui la risposta dell' Energy Saving Trust, che ha spiegato come durante la stagione invernale sia importante mantenere la temperatura ideale intorno ai 18°-21°, ossia un livello che sia basso ma comunque piacevole.

Troppo caldo o troppo freddo? Questa è la temperatura ideale da avere in casa in inverno - Equilibrio termico, comfort e sostenibilità: come rendere la casa piacevole da vivere anche nei mesi più freddi ... elle.com

La temperatura ideale in casa? Sfatiamo il mito dei 19 gradi - Tra abitudini consolidate e nuove indicazioni scientifiche, cambiano i parametri del comfort domestico: isolamento e e consumi ridisegnano le soglie ideali ... notizie.tiscali.it

