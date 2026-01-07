Eccellenze umbre Monteleone di Spoleto punta sulla denominazione comunale

Monteleone di Spoleto ha introdotto la denominazione comunale per tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari tradizionali e le tradizioni locali. Questa iniziativa mira a preservare l'identità culturale del territorio, promuovendo le eccellenze dell’area e rafforzando il legame tra comunità e patrimonio storico. Un passo importante per consolidare l’immagine e la qualità delle produzioni umbre a livello locale e nazionale.

Monteleone di Spoleto ha ufficialmente istituito la denominazione comunale per garantire la tutela, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle tradizioni locali legate alla storia e alla cultura del territorio.

