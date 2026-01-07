Eccellenza Tripletta di Vai e l’Agazzanese vola Rolo in ginocchio

L’Agazzanese conquista una vittoria convincente contro il Rolo, chiudendo il match con un 3-0. La partita ha visto protagonisti i gol di Bertozzi, Negri e Vai, contribuendo alla vittoria della squadra di casa. La gara si è svolta con intensità e attenzione tattica, dimostrando la solidità e il buon stato di forma dell’Agazzanese in questa fase del campionato.

AGAZZANESE 3 ROLO 0 AGAZZANESE: Bertozzi, Negri (46’st Berte), Barba, Gueye, Reggiani, Vago, Mehmetaj (37’st Farina), Bragalini (23’st Fermi), Carella, Mastrototaro (31’st Caffarra), Vai (27’st Concari). A disp.: Masotino, Mauri, Maffezzoli, Bradarskiy. All.: Piccinini ROLO: Grigoli (1’st Vitale), Ziliani (34’st Lo Bello), Pipoli, Covili, Galli, Lorenzini, Iodice (13’st Petrosino), Bassoli, Habib, Borghi (13’st Jorge Sgro), Puglisi (7’st Scarpato). A disp.: Pappaianni, Ferrari, Quitadamo, Ametta. All.: La Rosa Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto Reti: Vai al 44’pt, 47’pt e al 25’st. Note: ammoniti Pipoli, Mastrototaro e Barba L’ Agazzanese, quarta forza del torneo, schianta con un netto 3-0 il Rolo del duo La Rosa-Tedeschi che con 17 punti rimane a un soffio dalla zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Tripletta di Vai e l’Agazzanese vola. Rolo in ginocchio Leggi anche: Taekwondo, l’Italia vola a Wuxi: Alessio sogna la tripletta mondiale Leggi anche: Ami i vini? Vai subito in questo posto: servono un’eccellenza europea Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pasticceria Lauri. Michele Braga · Befana on Broadway. Buona Epifania Dal 1963, solo eccellenza Pasticceria Lauri Via Bologna 12/13, Napoli 081-5636374 #Napoli #NapoliDaVivere #NapoliFood - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.