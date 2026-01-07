EA7 Milano da urlo crolla il Panathinaikos
L’EA7 Milano ottiene una convincente vittoria contro il Panathinaikos al Telekom Center di Atene, con il punteggio di 74-87. Dopo una serie di risultati negativi, la squadra lombarda dimostra di aver ritrovato la giusta concentrazione, riscattandosi in una trasferta importante. La vittoria rappresenta un segnale positivo in vista delle prossime sfide del campionato e conferma la solidità del team in questa fase della stagione.
Bologna, 6 gennaio 2026 – Riscatto ed exploit per l’EA7 Milano che a distanza di poco meno di un mese batte il Panathinaikos al Telekom Center di Atene per 74-87, ponendo così fine alla striscia negativa di tre passi falsi. E’ ancora Brooks il grande protagonista della serata all’ombra del Partenone grazie ai suoi 24 punti (dopo i ventisei messi a referto al Forum nel match d’andata). Shields e compagni riscattano l’ultimo stop europeo arrivato in ordine di tempo contro l a Virtus Bologna che, a sua volta, ha superato a domicilio lo Zalgiris Kaunas per 83-79 non senza qualche patema nelle battute conclusive. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
