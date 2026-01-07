E' stata la mattina più gelida dall' inizio dell' inverno nel Comasco | il record è di Bulgarograsso

Martedì 7 gennaio 2026, nella provincia di Como, si è registrata la temperatura più bassa dall’inizio della stagione invernale, con Bulgarograsso che ha raggiunto il record di freddo. Le prime ore della giornata si sono caratterizzate da condizioni climatiche particolarmente rigide, confermando un episodio di estrema freddezza per questa fase stagionale.

Le prime ore di martedì 7 gennaio 2026 hanno segnato, per la provincia di Como, il momento più gelido dall’inizio dell’inverno. Stando ai dati disponibili grazie al Centro Meteo Lombardo e alle centraline ad esso collegate, nella notte e all’alba si è registrata un’ulteriore diminuzione delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - E' stata la mattina più gelida dall'inizio dell'inverno nel Comasco: il record è di Bulgarograsso Leggi anche: Ulteriore calo delle temperature, è Bulgarograsso il paese comasco più gelido Leggi anche: Solstizio d’inverno: oggi il giorno più corto dell’anno segna l’inizio della nuova stagione Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La giornalista palestinese Enas Ikhlawi è stata sequestrata questa mattina durante una campagna di arresti israeliana nella Cisgiordania occupata. Ikhlawi è stata arrestata dopo che le forze israeliane hanno fatto irruzione nella sua casa nella città di Idhna, a - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.