È partita da Genova la crociera con il giro del mondo più lungo di sempre | 132 giorni 74mila chilometri e 46 tappe senza mai disfare la valigia Il prezzo? Da 35 mila euro

È iniziata da Genova la crociera più lunga mai realizzata, un viaggio di 132 giorni che attraversa 46 tappe in tutto il mondo, coprendo circa 74 mila chilometri. Un’esperienza di oltre quattro mesi e mezzo in mare, senza dover rifare i bagagli o affrontare cambi di volo. Il costo di questa avventura esclusiva parte da 35 mila euro, offrendo una navigazione senza interruzioni e senza stress.

Quattro mesi e dodici giorni di navigazione continua, senza check-in, senza coincidenze, senza valigie da rifare. È il tempo dilatato della MSC World Cruise 2026, il viaggio più lungo mai realizzato dalla compagnia, salpato il 5 gennaio dal porto di Genova. A bordo di MSC Magnifica, 2.300 passeggeri provenienti da 60 Paesi hanno iniziato un itinerario da 74mila chilometri, pari a circa 40mila miglia nautiche, che li porterà attraverso tre oceani, cinque continenti e 46 destinazioni in 33 Paesi, con rientro previsto il 16 maggio, sempre a Genova. La crociera da record. Il confronto con le edizioni precedenti è immediato: questa crociera dura circa dieci giorni in più rispetto all’ultima World Cruise e percorre una distanza quasi doppia rispetto alla circonferenza terrestre, che è di poco superiore ai 40mila chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

MSC Crociere, stasera da Genova parte il giro del mondo più lungo di sempre: 132 giorni e ritorno il 16 maggio.

