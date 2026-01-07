È ora di un indulto differito per salvare il carcere e la società

La crisi del sistema carcerario richiede interventi concreti e condivisi. Di fronte alle sfide attuali, è necessario considerare soluzioni come un indulto differito, che possano contribuire a ridurre il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita. Rispettando le richieste di figure istituzionali e della comunità penitenziaria, si apre una riflessione su interventi realistici e sostenibili per garantire la sicurezza e la dignità di tutti.

La drammaticità della situazione carceraria impone soluzioni nuove, originali e realistiche, raccogliendo gli appelli accorati di Papa Francesco, di Papa Leone, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il grido di dolore del mondo penitenziario. La proposta di un indulto “differito” maturata in seno al convegno “Il diritto alla speranza nel cinquantennale dell’Ordinamento penitenziario, nell’anno del Giubileo della Speranza e nel triduo del Giubileo dei Detenuti” intende coniugare responsabilità, sicurezza, speranza, clemenza e prevenzione. Un indulto “secco”, infatti, rischia di non risolvere i problemi ed aumentare le criticità, laddove un indulto “preparato ed accompagnato”, con la previsione di una efficacia differita di tresei mesi, consentirebbe l’attuazione del trattamento penitenziario del dimittendo e dell’assistenza postpenitenziaria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

