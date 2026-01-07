È morto il regista e scrittore Vitaliano Trevisan | il triste annuncio
È venuto a mancare Vitaliano Trevisan, figura significativa nel panorama culturale italiano. Scrittore, attore, regista e sceneggiatore originario di Vicenza, Trevisan ha contribuito con il suo talento a diverse forme di narrazione. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della letteratura e del cinema, lasciando un’eredità di opere che continuano a essere apprezzate e studiate.
È morto Vitaliano Trevisan, scrittore, attore, regista e sceneggiatore vicentino tra i più originali della sua generazione. Aveva 61 anni. È stato trovato senza vita nella sua abitazione. Nato a Sandrigo il 12 dicembre 1960, negli ultimi anni si divideva tra Campodalbero di Crespadoro, nel Vicentino, e una nuova vita nelle campagne della provincia di Pisa. Trevisan è arrivato tardi alla letteratura, dopo una lunga e irregolare traiettoria esistenziale. Come raccontava nel libro “Works” (2006), prima di diventare scrittore ha svolto decine di mestieri: manovale, operaio, gelataio, accumulando esperienze che avrebbero poi alimentato la sua scrittura asciutta e spietata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
