È morto Béla Tarr il regista di Satantango aveva 70 anni

È scomparso Béla Tarr, regista ungherese noto per il film Satantango. Dopo aver combattuto una malattia, aveva 70 anni. La sua opera ha influenzato il cinema contemporaneo e viene ricordata per il suo stile distintivo e il forte impatto artistico. La sua perdita rappresenta una importante perdita per il mondo del cinema internazionale.

È morto all'età di 70 anni dopo una malattia: il regista ungherese Béla Tarr, autore di opere come Satantango che lo hanno reso uno dei cineasti più apprezzati tra pubblico e critica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Béla Tarr, regista di Satantango, è morto all'età di 70 anni Leggi anche: È morto Béla Tarr, il regista e sceneggiatore ungherese ha vinto l’Orso d’argento alla Berlinale 2011 con “Il Cavallo di Torino” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. È morto Béla Tarr il regista e sceneggiatore ungherese ha vinto l’Orso d’argento alla Berlinale 2011 con Il Cavallo di Torino; È morto Béla Tarr | il maestro ungherese del cinema lento che ha influenzato Jarmusch. Béla Tarr ist tot – Legendärer ungarischer Filmregisseur mit 70 Jahren gestorben È morto Béla Tarr: addio al regista ungherese, maestro del cinema d'autore, "Satantango" e l'opposizione a Orbán. “Fare film è come una droga e io sono ancora un tossicodipendente! Niente istruzione, solo liberazione!" x.com È morto Bela Tarr, maestro del cinema ungherese: i suoi film duravano anche 7 ore e parlavano del crollo del comunismo È morto all'età di 70 anni Bela Tarr, uno dei più grandi registi del cinema ungherese contemporaneo. L'annuncio è arrivato dalla famiglia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.