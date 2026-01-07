È morto Aldrich Ames la talpa della CIA | una vita da film tra segreti alcol e tradimenti

Aldrich Ames, ex ufficiale della CIA noto per aver tradito i propri colleghi e venduto segreti all’Unione Sovietica, è deceduto all’età di 84 anni in carcere. La sua vita, segnata da tradimenti e controversie, ha avuto un impatto significativo sui servizi di intelligence statunitensi. La sua morte segna la fine di un episodio importante nella storia della spionaggio internazionale.

Aldrich Hazen Ames, ex ufficiale della CIA condannato per aver venduto segreti all'Unione Sovietica, è morto a 84 anni in carcere. Considerato uno dei traditori più dannosi nella storia dell'intelligence statunitense, Ames non fu solo una "talpa", ma anche un uomo segnato da dipendenze, relazioni instabili e una lenta deriva personale. Una vicenda che sembra uscita da una spy-story, ma che ebbe conseguenze reali e drammatiche. Un agente cresciuto nell'ombra della CIA. Ames non arrivò alla CIA per caso. Nato nel 1941, figlio di un funzionario dell'Agenzia, respirò l'aria dell'intelligence fin da giovane, sviluppando presto un rapporto ambiguo con l'istituzione che avrebbe poi tradito.

È morto Aldrich Ames, ex funzionario della CIA che per anni vendette segreti all’Unione Sovietica - È morto a 84 anni Aldrich Ames, a lungo importante funzionario della CIA (la principale agenzia di intelligence statunitense per l’estero), che dal 1994 era in carcere per aver venduto per anni ... ilpost.it

Usa: morto in carcere Aldrich Ames, la spia che tradì la Cia per anni vendendo segreti all'Urss - Funzionario dei servizi segreti, la sua azione è stata una delle più devastanti all’interno dell’intelligence americana. msn.com

Aldrich Ames è morto in carcere a 84 anni. Secondo le sue stesse parole, fu spinto da una miscela esplosiva di vodka, arroganza, deliri di onnipotenza e pura cupidigia. x.com

