È morta Raffaella Bragazzi voce di ' Ok il prezzo è giusto' | il doloroso annuncio di Iva Zanicchi
È venuta a mancare Raffaella Bragazzi, nota per essere stata la voce di 'Ok, il prezzo è giusto'. La sua presenza ha accompagnato molte puntate del programma, contribuendo a creare l’atmosfera che ha reso il quiz riconoscibile e apprezzato nel tempo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della televisione italiana e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro.
È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto che accompagnava concorrenti e pubblico nella descrizione degli oggetti al centro delle puntate. Ad annunciarlo sui social è stata Iva Zanicchi, conduttrice del programma di Canale 5 per 13 anni, con una foto di Raffaella e il. 🔗 Leggi su Today.it
