È morta Raffaella Bragazzi voce di ' Ok il prezzo è giusto' | il doloroso annuncio di Iva Zanicchi

Da today.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuta a mancare Raffaella Bragazzi, nota per essere stata la voce di 'Ok, il prezzo è giusto'. La sua presenza ha accompagnato molte puntate del programma, contribuendo a creare l’atmosfera che ha reso il quiz riconoscibile e apprezzato nel tempo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo della televisione italiana e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro.

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto che accompagnava concorrenti e pubblico nella descrizione degli oggetti al centro delle puntate. Ad annunciarlo sui social è stata Iva Zanicchi, conduttrice del programma di Canale 5 per 13 anni, con una foto di Raffaella e il. 🔗 Leggi su Today.it

200 morta raffaella bragazzi voce di ok il prezzo 232 giusto il doloroso annuncio di iva zanicchi

© Today.it - È morta Raffaella Bragazzi, voce di 'Ok, il prezzo è giusto': il doloroso annuncio di Iva Zanicchi

Leggi anche: Addio a Raffaella Bragazzi: era la voce misteriosa di Ok il prezzo è giusto che tutti ricordano

Leggi anche: Iva Zanicchi a Belve: "Ok il prezzo è giusto senza di me? Un flop totale"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addio a Raffaella Bragazzi: era la voce misteriosa di Ok il prezzo è giusto che tutti ricordano - &#200; morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok il prezzo è giusto. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.