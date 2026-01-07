È deceduta Raffaella Bragazzi, nota come la voce storica del programma televisivo “Ok, Il Prezzo è Giusto!”. Aveva 66 anni e avrebbe compiuto 67 il prossimo 30 giugno. La sua voce è rimasta un punto di riferimento per molti telespettatori, lasciando un ricordo importante nel panorama televisivo italiano.

È morta a 66 anni (ne avrebbe compiuti 67 il prossimo 30 giugno) Raffaella Bragazzi, la storica voce di Ok, Il Prezzo è Giusto!. Mentre il programma cult è tornato recentemente a far parlare di sé, con Mediaset che si è ripresa i diritti del format che sembravano destinati alla Rai, la sua primissima speaker ci ha lasciato. Nell’ Ok, il Prezzo è Giusto! nostrano, il conduttore interagiva con una voce fuoricampo che aveva il compito, tra gli altri, di annunciare i concorrenti all’inizio della puntata e descrivere i premi in palio per ogni manche. Dal 1983 al 1999, la speaker è stata proprio la Bragazzi, seguita poi da Matteo Zanotti nella stagione 19992000 e Alessandro Rigotti nell’ultima del 20002001. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di “Ok, Il Prezzo è Giusto!”

Leggi anche: È morta Raffaella Bragazzi, voce di 'Ok, il prezzo è giusto': il doloroso annuncio di Iva Zanicchi

Leggi anche: Addio a Raffaella Bragazzi: era la voce misteriosa di Ok il prezzo è giusto che tutti ricordano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Addio a Raffaella Bragazzi: era la voce misteriosa di Ok il prezzo è giusto che tutti ricordano - È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok il prezzo è giusto. msn.com

Raffaella Fico, morto il bambino che aspettava: l'annuncio del fidanzato Armando Izzo sui social - facebook.com facebook