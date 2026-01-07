È Iva Zanicchi a dare l’annuncio | è lutto nella televisione Una preghiera per lei

Iva Zanicchi ha annunciato un lutto nel mondo della televisione italiana, suscitando grande commozione tra il pubblico. La cantante e conduttrice ha condiviso un messaggio di cordoglio, invitando a un momento di preghiera per una figura cara al mondo dello spettacolo. Questo evento rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per coloro che hanno seguito con affetto la carriera e le iniziative di questa persona.

– Un lutto nel mondo della tv italiana ha coinvolto in queste ore Iva Zanicchi e il pubblico che per anni ha seguito i programmi da lei condotti. La cantante e conduttrice ha reso noto sui social la morte di Raffaella Bragazzi, figura legata in modo stretto alla storia del game show “Ok, il prezzo è giusto” e alla carriera tv della stessa Zanicchi. L’artista ha condiviso online un’immagine commemorativa accompagnata da un messaggio di cordoglio, ricevendo numerose manifestazioni di vicinanza e messaggi di affetto da parte di utenti, fan e colleghi del settore televisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - È Iva Zanicchi a dare l’annuncio: è lutto nella televisione. “Una preghiera per lei” Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Lutto nella televisione, è Iva Zanicchi a dare l’annuncio: “Una preghiera per lei” Leggi anche: Televisione e teatro in lutto per l’attrice: una carriera strepitosa, ora l’annuncio più triste Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. «Povero Tonino, quante gliene ho fatte passare». Iva Zanicchi si è lasciata andare a un racconto molto sincero durante la sua intervista da Mara Venier, nel salotto di Domenica In. L’occasione era la presentazione del suo libro, Quel profumo di brodo caldo. A - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.