E finalmente la Signora sorride davvero | è sbocciata la SpallettiJuve

Da ilgiornale.it 7 gen 2026

La Juventus torna alla vittoria con un netto 3-0 sul Sassuolo, evidenziando un miglioramento nelle prestazioni. La partita si è svolta senza grandi difficoltà, con i bianconeri che hanno dimostrato solidità e determinazione. Tra i protagonisti, David ha contribuito con un assist e il primo gol stagionale, segnando il ritorno alla fiducia dopo alcune prestazioni sottotono. Un passo importante per la squadra in vista delle prossime sfide.

La Juventus riparte. E lo fa con un successo netto sul campo di un Sassuolo impresentabile: 3-0 alla fine di una partita mai in discussione in cui persino lo sciagurato David visto finora ha piazzato un assist (per Miretti) e segnato il secondo gol del suo campionato, il primo dal 24 agosto. Per lui e per la squadra, una boccata d'ossigeno pressoché indispensabile. La Signora del primo tempo ha la testa sgombra dai cattivi pensieri legati al pareggio casalingo contro il Lecce, gioca con cattiveria e appare superiore di due categorie ai padroni di casa. Spalletti retrocede Koopmeineres nella linea a quattro di difesa, conferma David al centro dell'attacco e impone ai suoi di giocare soltanto nella metà campo offensiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

