È ancora il Napoli delle amnesie È tornata la squadra balbettante solo la reazione di nervi ha evitato la sconfitta

Il Napoli mostra nuovamente le proprie fragilità, con errori e amnesie che rischiano di compromettere il cammino. Solo una reazione di nervi e determinazione ha evitato una sconfitta che avrebbe potuto pesare sul morale della squadra. La continuità di rendimento resta un obiettivo da perseguire per confermare le ambizioni stagionali.

I sogni muoiono al tramonto più che all'alba. La squadra di Conte evita la sconfitta ma non va oltre il 2-2 casalingo contro il Verona. Un risultato inatteso. Ora gli azzurri rischiano di andare a meno quattro dall'Inter in vista della sfida scudetto di domenica. Un punto guadagnato o due punti persi? A fine primo tempo, certamente un punto guadagnato. Ma ovviamente due punti persi. Ci saranno polemiche soprattutto per il rigore del 2-0 ma di questi tempi è inutile discutere dei rigori per fallo di mano.

