Dynamic pricing Trenitalia | addio biglietti a prezzo fisso per le Frecce

Dal 1° gennaio 2026, Trenitalia ha adottato il sistema di dynamic pricing per i biglietti delle Frecce, introducendo variazioni di prezzo in base alla domanda e all’offerta. Questa novità segna un cambiamento rispetto ai prezzi fissi adottati in passato, influenzando la modalità di acquisto e i costi dei viaggi in treno. È importante considerare questa evoluzione per pianificare al meglio gli spostamenti con Trenitalia.

Prima è toccato agli aerei, poi ai concerti, ora anche ai treni. A partire dal 1° gennaio 2026, anche Trenitalia si è dotata di un sistema di dynamic pricing, il meccanismo che regola i prezzi dei biglietti in base al rapporto tra domanda e offerta. Dal nuovo anno è entrato in vigore un nuovo sistema di prezzi per le Frecce, ossia i treni ad alta velocità di Trenitalia, che – almeno nelle intenzioni dell’azienda – dovrebbe portare a un aumento delle vendite nei giorni e nelle fasce orarie dove oggi c’è meno richiesta. Cos’è il dynamic pricing. Il sistema alla base del pricing dinamico è tanto semplice quanto criticato. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

