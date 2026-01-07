Due voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi | i passeggeri si ribellano e occupano la pista dell’aeroporto

Due voli diretti a Tirana sono stati dirottati all’aeroporto di Brindisi, causando disagi tra i passeggeri. Circa 150 persone, insoddisfatte delle disposizioni, hanno forzato i controlli di sicurezza e occupato la pista. La situazione ha generato momenti di tensione, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la normale circolazione. La vicenda evidenzia le difficoltà legate alla gestione delle emergenze aeroportuali e alle reazioni dei viaggiatori.

Caos all'aeroporto di Brindisi, dove un gruppo di circa 150 passeggeri ha forzato i controlli di sicurezza e ha occupato la pista. Si tratta di persone che erano a bordo di due voli diretti a Tirana, uno partito da Orio al Serio e uno da Bologna, entrambi dirottati in Puglia per maltempo. Momenti di tensione e disagi si sono verificati nello scalo pugliese dalle prime ore dell'alba proprio a causa della decisione di far atterrare i due velivoli, entrambi della compagnia Wizz Air e complessivamente con 400 passeggeri a bordo, a Brindisi anziché nella capitale albanese.

Voli per Tirana dirottati a Brindisi, scoppia il caos in aeroporto: i passeggeri occupano la pista. Torneranno in traghetto - Mattinata di disordini all'aeroporto di Brindisi: i passeggeri partiti da Bergamo e Bologna e diretti a Tirana hanno occupato la pista, in segno di protesta, dopo essere stati dirottati sullo scalo sa ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi, passeggeri occupano la pista per protesta: tensione in aeroporto - Un gruppo di circa 150 passeggeri che erano a bordo di due voli diretti a Tirana e dirottati a Brindisi per maltempo, sta protestando nello scalo salentino e, dopo avere forzato i controlli di sicurez ... msn.com

