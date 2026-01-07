Due ’vecchiette’ in Pediatria Ottocento euro in dono

Al Policlinico di Modena, anche quest’anno, la tradizionale visita della Befana ha portato un gesto di solidarietà, questa volta con un dono di ottocento euro. Le due 'vecchiette' in Pediatria hanno portato un momento di attenzione e conforto ai piccoli pazienti, mentre la neve ha aggiunto un tocco di atmosfera invernale. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e vicinanza verso chi si trova in ospedale.

Al Policlinico di Modena anche quest'anno è arrivata la visita della Befana, stavolta accompagnata dalla neve. Anzi, sono state ben due le 'vecchiette' ad arrivare nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica. La prima è stata accompagnata dai vigili del fuoco del comando provinciale di Modena: assieme alla Befana è arrivato anche un piccolo camioncino carico di album da colorare e pennarelli, che ha attraversato anche l'accettazione pediatrica adiacente al Pronto soccorso del Policlinico. Successivamente, è arrivata anche la delegazione dell' Associazione nazionale della polizia penitenziaria, sezione di Castelfranco Emilia.

