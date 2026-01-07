Il liceo linguistico Bambin Gesù di San Severino amplia la propria offerta formativa con due nuovi indirizzi: il liceo linguistico europeo internazionale e il percorso di scienze umane. Inoltre, viene introdotto il modello

Il liceo linguistico Bambin Gesù di San Severino rinnova l’offerta formativa con due percorsi sperimentali: il liceo linguistico europeo internazionale e scienze umane. Entrambi prevedono la formula quadriennale. Il nuovo piano dell’offerta formativa del linguistico sarà orientato agli standard europei. Tre saranno le lingue straniere studiate: due obbligatorie, inglese e spagnolo, e una a scelta fra tedesco e francese. Oltre alle materie tradizionali, sono previste due discipline più specifiche come diritto e legislazione europea ed economia politica internazionale. La formula "4+2" accorcia l’iter di studio delle superiori a quattro anni, e lo abbina a un biennio di specializzazione grazie a una rete di imprese e atenei che garantiscono l’inserimento automatico degli studenti nel mondo professionale su settori strategici in cui la conoscenza delle lingue risulterà fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due nuovi indirizzi al Bambin Gesù. E arriva il modello "4 anni più 2"

Leggi anche: Giacomo Francesco, due anni, muore in ospedale dopo un intervento; cinque medici rinviati a giudizio. Lavoravano tutti al Bambin Gesù

Leggi anche: Baccelli come bambin Gesù. Nuovi veleni sul ponte

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Due nuovi indirizzi al Bambin Gesù. E arriva il modello 4 anni più 2; «È arrivato il cuore!»: la gioia di due bambini e il miracolo di Natale al Bambino Gesù; Al Liceo Scientifico Tirinnanzi di Legnano nuovi indirizzi in Economia e Informatica: Open Day il 10 gennaio; Un cuore nuovo a Natale per 2 bimbi: doppio trapianto al Bambino Gesù.

Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due piccoli di 6 e 8 anni - E' il regalo più grande, arrivato proprio pochi giorni prima del Natale, per Marco e Andrea: hanno 6 e 8 anni e da tempo erano in lista di attesa all'Ospedale Bambino Gesù per un trap ... ansa.it