Due nuovi indirizzi al Bambin Gesù E arriva il modello 4 anni più 2
Il liceo linguistico Bambin Gesù di San Severino amplia la propria offerta formativa con due nuovi indirizzi: il liceo linguistico europeo internazionale e il percorso di scienze umane. Inoltre, viene introdotto il modello
Il liceo linguistico Bambin Gesù di San Severino rinnova l’offerta formativa con due percorsi sperimentali: il liceo linguistico europeo internazionale e scienze umane. Entrambi prevedono la formula quadriennale. Il nuovo piano dell’offerta formativa del linguistico sarà orientato agli standard europei. Tre saranno le lingue straniere studiate: due obbligatorie, inglese e spagnolo, e una a scelta fra tedesco e francese. Oltre alle materie tradizionali, sono previste due discipline più specifiche come diritto e legislazione europea ed economia politica internazionale. La formula "4+2" accorcia l’iter di studio delle superiori a quattro anni, e lo abbina a un biennio di specializzazione grazie a una rete di imprese e atenei che garantiscono l’inserimento automatico degli studenti nel mondo professionale su settori strategici in cui la conoscenza delle lingue risulterà fondamentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Giacomo Francesco, due anni, muore in ospedale dopo un intervento; cinque medici rinviati a giudizio. Lavoravano tutti al Bambin Gesù
Leggi anche: Baccelli come bambin Gesù. Nuovi veleni sul ponte
Due nuovi indirizzi al Bambin Gesù. E arriva il modello 4 anni più 2; «È arrivato il cuore!»: la gioia di due bambini e il miracolo di Natale al Bambino Gesù; Al Liceo Scientifico Tirinnanzi di Legnano nuovi indirizzi in Economia e Informatica: Open Day il 10 gennaio; Un cuore nuovo a Natale per 2 bimbi: doppio trapianto al Bambino Gesù.
Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due piccoli di 6 e 8 anni - E' il regalo più grande, arrivato proprio pochi giorni prima del Natale, per Marco e Andrea: hanno 6 e 8 anni e da tempo erano in lista di attesa all'Ospedale Bambino Gesù per un trap ... ansa.it
Doppio trapianto di cuore all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni - I due bambini, operati tra il 18 e il 20 dicembre, sono stati risvegliati il 24 dicembre e hanno potuto passare il Natale con le rispettive famiglie nel reparto di terapia intensiva ... roma.corriere.it
Alloggi per familiari di bambini ricoverati: due nuovi spazi a Roma - Alessio" Onlus con il sostegno del Gruppo FS Italiane che, attraverso RFI, ha messo a ... disabili.com
25 DICEMBRE 2025 Calendario cristiano IL BUON SEME
Al Liceo Scientifico Tirinnanzi di Legnano nuovi indirizzi in Economia e Informatica: Open Day il 10 gennaio x.com
Fra pizzerie creative, osterie e trattorie fancy, cocktail bar e ristoranti gourmet, il 2025 a Milano è stato un anno carico di novità sul fronte della ristorazione. E, alcuni di questi nuovi indirizzi si sono già imposti come nomi di peso tanto in guide e classifiche, che - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.