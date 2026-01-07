Droga in Cilento | arrestato insospettabile pusher a Palinuro
Nel Cilento, a Palinuro, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni durante un controllo di routine. L’intervento ha portato alla scoperta di attività illecite legate allo spaccio di droga. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.
Carabinieri in azione, a Palinuro: è stato messo in manette, ieri, un 24enne fermato durante un controllo. Il giovane ha insospettito i militari per la sua agitazione. Estendendo la perquisizione a casa sua, dunque, le forze dell'ordine hanno scovato cocaina e materiale utile al confezionamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
