Droga in Cilento | arrestato insospettabile pusher a Palinuro

Nel Cilento, a Palinuro, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 24 anni durante un controllo di routine. L’intervento ha portato alla scoperta di attività illecite legate allo spaccio di droga. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

