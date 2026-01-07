Droga e movida arresto durante i controlli della Befana

Durante i controlli della Befana, i Carabinieri di Taranto hanno arrestato un giovane uomo trovato in possesso di un’ingente quantità di droga. L’operazione, condotta dalla Sezione Radiomobile, si inserisce in un’attività mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio e della movida illegale nella zona. L’intervento ha evidenziato l’importanza delle attività di controllo per garantire la sicurezza pubblica.

Tarantini Time Quotidiano Un'operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto ha portato, nella giornata della Befana, all'arresto di un giovane uomo poco più che ventenne, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza predisposto dall'Arma dei Carabinieri in occasione delle festività natalizie, periodo caratterizzato da un notevole afflusso di persone nei luoghi della movida. I fatti si sono verificati di notte nei pressi di un noto locale notturno del capoluogo ionico.

