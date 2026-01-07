Dove vedere Milan-Genoa in diretta tv o streaming | Sky NOW o DAZN?
Per seguire in diretta Milan-Genoa giovedì 8 gennaio 2026 alle 20:45, puoi sintonizzarti su Sky, NOW o DAZN. La partita, valida per la 18ª giornata della Serie A 2025-2026, si gioca allo stadio di San Siro. Verifica la disponibilità del match sui tuoi servizi di streaming o televisivi preferiti per non perdere l’appuntamento.
Alle ore 2045 di giovedì 8 gennaio 2026, c'è Milan-Genoa a 'San Siro', partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match di campionato dei rossoneri di Massimiliano Allegri su internet. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
