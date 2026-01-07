Dove sono stati venduti i biglietti vincenti milionari della Lotteria Italia 2025-2026

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 sono stati venduti principalmente a Roma e dintorni. Il premio di 5 milioni di euro è stato acquistato presso il bar

La Lotteria Italia 2025-2026 bacia soprattutto Roma e la sua provincia. Il biglietto che ha vinto 5 milioni di euro quest'anno è stato venduto nella capitale, presso il bar "Le 7 meraviglie" in via Cassia 664. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Ciampino, in provincia di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Dove sono stati venduti i biglietti vincenti milionari della Lotteria Italia 2025-2026 Leggi anche: Lotteria Italia 2025: biglietti vincenti in tempo reale, tutti i premi e dove sono stati venduti Leggi anche: Lotteria Italia 2025- 2026, estratti i biglietti vincenti: ecco i 5 premi milionari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lotteria Italia 2026, primo premio da 5 milioni vinto a Roma; Boom per la Lotteria Italia, venduti 9,6 milioni di biglietti: possibile aumento dei premi; Lotteria Italia 2026, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta | Primo premio da 5 milioni a Roma, ecco gli altri premi milionari. Quello da 300 mila euro ad Auronzo di Cadore; Lotteria Italia, a Roma i 5 milioni di euro: biglietto T270462. Qui tutti i tagliandi vincenti. Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

Lotteria Italia 2026: biglietti vincenti prima categoria/ I codici estratti e gli importi in palio - Lotteria Italia 2026, biglietti vincenti prima categoria: quanto valgono, dove sono stati venduti e i dati degli ultimi anni ... ilsussidiario.net

Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo - Lotteria Italia 2026: i biglietti vincenti di quarta categoria, l’elenco completo. tpi.it

