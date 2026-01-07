Dove sono stati venduti i biglietti vincenti milionari della Lotteria Italia 2025-2026

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 sono stati venduti principalmente a Roma e dintorni. Il premio di 5 milioni di euro è stato acquistato presso il bar

La Lotteria Italia 2025-2026 bacia soprattutto Roma e la sua provincia. Il biglietto che ha vinto 5 milioni di euro quest'anno è stato venduto nella capitale, presso il bar "Le 7 meraviglie" in via Cassia 664. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Ciampino, in provincia di. 🔗 Leggi su Today.it

