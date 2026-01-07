Dove il cerchio continua | convegno sulla tutela e salvaguardia della ronda di San Rocco

Il convegno “Dove il cerchio continua” si terrà sabato 10 gennaio alle 18:30 presso la Sala Callisto del Santuario di San Rocco a Torrepaduli. L’evento intende promuovere una riflessione condivisa sulla tutela e la salvaguardia della Ronda di San Rocco, riconosciuta come patrimonio culturale e sociale del territorio. Un’occasione per approfondire l’importanza di preservare questa tradizione viva e radicata nel tempo.

"Dove il cerchio continua": convegno sulla tutela e salvaguardia della ronda di San Rocco - Il convegno "Dove il cerchio continua: per una tutela e salvaguardia della Ronda di San Rocco" è ad ingresso libero, quindi senza prenotazione.

