Dove il cerchio continua | convegno sulla tutela e salvaguardia della ronda di San Rocco

Il convegno “Dove il cerchio continua” si terrà sabato 10 gennaio alle 18:30 presso la Sala Callisto del Santuario di San Rocco a Torrepaduli. L’evento intende promuovere una riflessione condivisa sulla tutela e la salvaguardia della Ronda di San Rocco, riconosciuta come patrimonio culturale e sociale del territorio. Un’occasione per approfondire l’importanza di preservare questa tradizione viva e radicata nel tempo.
TORREPADULI (Ruffano) - Sabato 10 gennaio, alle ore 18:30, la Sala Callisto del Santuario di San Rocco a Torrepaduli ospiterà il convegno “Dove il cerchio continua”, un momento di riflessione pubblica dedicato alla tutela e alla salvaguardia della Ronda di San Rocco come patrimonio vivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
