Dove hanno vinto di più Lotteria Italia si scopre dopo l’uscita dei biglietti vincenti

Dopo la pubblicazione dei biglietti vincenti, emerge quale regione abbia ottenuto i risultati più significativi nella recente edizione della Lotteria Italia. Un’analisi che permette di comprendere meglio la distribuzione delle vincite e le aree in cui si sono registrati i maggiori successi, offrendo uno sguardo chiaro e senza enfasi sui dati più rilevanti di questa edizione.

Una regione si risveglia sotto il segno della fortuna, diventando protagonista assoluto dell'ultima edizione della Lotteria Italia. Il verdetto dell'estrazione l'ha premiata in modo netto, dove sono stati venduti tre dei cinque biglietti milionari, confermando una tendenza che intreccia tradizione, partecipazione popolare e una rinnovata attenzione verso uno degli appuntamenti più attesi del gioco pubblico. Il colpo più importante è arrivato a Roma, dove in una tabaccheria è stato acquistato il biglietto del primo premio da 5 milioni di euro, identificato dal tagliando T270462. Sempre nel territorio romano è stato venduto il secondo premio da 2,5 milioni di euro, biglietto E334755, acquistato a Ciampino.

