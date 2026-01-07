Dove è stato girato A testa alta il coraggio di una donna | le location della serie tra Roma e Anguillara

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La miniserie con Sabrina Ferilli in tre puntate, in onda a partire da stasera su Canale 5, è stata interamente girata nel Lazio. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Dove è stato girato il Commissario Ricciardi, le location della serie ambientata a Napoli

Leggi anche: A che ora inizia A testa alta – Il coraggio di una donna: l’orario della serie su Canale 5

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Arafta 13 Bölüm | Mega Bölüm | Tam Bölüm | Yeni Diziler 2025 | Arafta -Türk Dizileri @araftadizisi

Video Arafta 13 Bölüm | Mega Bölüm | Tam Bölüm | Yeni Diziler 2025 | Arafta -Türk Dizileri @araftadizisi

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.