di Federico Tommasini Continua e si rafforza il legame tra Rimini e la lirica e dopo il concerto di Capodanno con l’Aida di Giuseppe Verdi, firmato dal Coro lirico città di Rimini Amintore Galli, il teatro Galli si prepara a vivere un’intera stagione dedicata all’opera. Quelli appena archiviati sono stati tre spettacoli del capolavoro verdiano che hanno fatto registrare il tutto esaurito, confermando ancora una volta la passione del pubblico riminese per l’opera. "Direi che è andata benissimo, non saprei usare un altro aggettivo – racconta Claudia Corbelli, direttrice di produzione –. Il titolo è molto popolare, così come alcune delle sue musiche e poi c’è stato anche il forte richiamo mediatico legato ai cento anni dall’ultima messa in scena dell’Aida al Galli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo l’Aida la stagione lirica riparte da Verdi

Leggi anche: Al Verdi si apre la stagione lirica con un doppio appuntamento: Il Barbiere di Siviglia il 28 novembre e Le Nozze di Figaro il giorno dopo

Leggi anche: Stagione Lirica 2025 del Comune di Padova, al Verdi “Così fan tutte”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Stagione lirica al via. Il barbiere di Siviglia dà il la alla stagione - Sabato sera su il sipario al teatro dell’Aquila: si inzia come da tradizione con l’aperitivo prima dell’opera. ilrestodelcarlino.it

Il Trovatore apre la stagione lirica di Ancona - Sta per alzarsi il sipario sulla stagione lirica 2025 del Teatro delle Muse "Franco Corelli": va in scena "Trovatore", prodotto dal massimo dorico, libretto di Salvatore Cammarano e Leone Emanuele ... ansa.it

Lecce, artisti in protesta contro la Provincia: «Stagione lirica, ridotti i compensi» - e sale la tensione attorno alla Stagione lirica di tradizione 2025. quotidianodipuglia.it

Telearena. . Sono state fissate le nuove date per la trasferta areniana di Aida in Australia, dopo il rinvio annunciato qualche mese fa. le serate evento ad Adelaide il 26 e 27 febbraio 2027 - facebook.com facebook