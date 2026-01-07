Dopo le nevicate recenti, la Toscana si presenta ancora coperta da ghiaccio e neve in diverse zone. Le temperature rigide e il rischio di ghiaccio sulle strade richiedono attenzione alla guida e agli spostamenti. Le condizioni climatiche si mantengono fredde, con alcune aree ancora imbiancate, rendendo importante verificare le condizioni locali prima di uscire.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Dopo un’ Epifania all’insegna della neve, la Toscana si è risvegliata imbiancata e avvolta dal freddo. E’ il primo giorno di ripresa della scuola e di molte aziende dopo le vacanze natalizie. E la circolazione è ripresa a pieno regime. I mezzi operativi spazzaneve e spargisale sono entrati in azione nella notte su tutto il territorio provinciale, ma a causa delle basse temperature è allerta gialla per rischio ghiaccio in tutta la Toscana. Le minime nella mattina del 7 gennaio hanno raggiunto anche i –10 gradi. Ecco quali sono le zone interessate. Video: la neve della mattina di Befana Le temperature del 7 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dopo la neve la Toscana resta gelata. Attenzione al ghiaccio. Diverse zone (ancora) in bianco

