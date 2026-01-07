Dopo la neve dell’Epifania nessuna emergenza nella notte Un' uscita di strada rilevata dalla Polizia locale

Da forlitoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la neve dell’Epifania, la notte si è svolta senza emergenze rilevanti. La Polizia locale ha rilevato un’uscita di strada, ma la situazione complessiva rimane sotto controllo. Nessun intervento urgente si è reso necessario, e le condizioni delle strade sono rimaste gestibili. La situazione si mantiene stabile, garantendo sicurezza e ordine nel territorio.

Dopo l’abbondante nevicata dell’Epifania, la nottata tra martedì e mercoledì è trascorsa senza particolari disagi. I Vigili del fuoco hanno proseguito gli interventi di messa in sicurezza di rami caduti o pericolanti; nel pomeriggio si è resa necessaria la chiusura di via Medaglie d’Oro, via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

dopo la neve dell8217epifania nessuna emergenza nella notte un uscita di strada rilevata dalla polizia locale

© Forlitoday.it - Dopo la neve dell’Epifania, nessuna emergenza nella notte. Un'uscita di strada rilevata dalla Polizia locale

Leggi anche: Aveva rubato un’auto subito dopo il Natale. Beccato dalla polizia locale la notte di San Silvestro

Leggi anche: L’esercito di volontari in prima linea nella difesa dell’ambiente. Gev a lezione dalla polizia locale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.