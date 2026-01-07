Dopo la neve dell’Epifania nessuna emergenza nella notte Un' uscita di strada rilevata dalla Polizia locale

Dopo la neve dell’Epifania, la notte si è svolta senza emergenze rilevanti. La Polizia locale ha rilevato un’uscita di strada, ma la situazione complessiva rimane sotto controllo. Nessun intervento urgente si è reso necessario, e le condizioni delle strade sono rimaste gestibili. La situazione si mantiene stabile, garantendo sicurezza e ordine nel territorio.

