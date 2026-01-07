Dopo gli spazzaneve via alla terza salatura delle strade | è ancora pericolo ghiaccio
Dopo l’intervento degli spazzaneve, la Provincia ha avviato la terza salatura delle strade, in particolare nella zona tra Portomaggiore e Argenta, a causa del rischio di ghiaccio ancora presente. Questa operazione mira a garantire la sicurezza degli utenti, considerando le condizioni atmosferiche e le nevicate recenti. È importante prestare attenzione alle segnalazioni e alle eventuali restrizioni durante questo periodo.
Ancora pericoli sulle strade. Durante la giornata di martedì 6 gennaio, infatti, la Provincia ha fatto entrare in azione gli spazzaneve sulle strade provinciali nella zona tra Portomaggiore e Argenta, dove le nevicate sono state più consistenti. Nel pomeriggio della stessa giornata, tra le 17 e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sull'appennino i disagi sono tanti, un'ambulanza è trainata dallo spazzaneve sulla salita che collega Meldola a Teodorano! #meteoforlicesena #meteoforlicesena #disagi - facebook.com facebook
