Dopo gli spazzaneve via alla terza salatura delle strade | è ancora pericolo ghiaccio

Dopo l’intervento degli spazzaneve, la Provincia ha avviato la terza salatura delle strade, in particolare nella zona tra Portomaggiore e Argenta, a causa del rischio di ghiaccio ancora presente. Questa operazione mira a garantire la sicurezza degli utenti, considerando le condizioni atmosferiche e le nevicate recenti. È importante prestare attenzione alle segnalazioni e alle eventuali restrizioni durante questo periodo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.