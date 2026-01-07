Donna di 67 anni cade in una bocca di lupo a Merate è gravissima
Una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta in una bocca di lupo a Merate, nel comune di Novate. L’incidente si è verificato in un'area residenziale, dove la vittima è rimasta intrappolata in modo accidentale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.
Un episodio drammatico ha scosso la tranquilla frazione di Novate, a Merate (Lecco). Una donna di 67 anni è precipitata in una bocca di lupo (un termine architettonico che indica una finestra a raso terra o quasi, tipicamente realizzata nei seminterrati, che serve a far entrare luce e aria in ambienti sotterranei come cantine o garage) lasciata aperta, riportando gravi traumi alla testa. La caduta, di circa un metro e mezzo, ha reso necessario il suo immediato ricovero in Rianimazione, dove resta in prognosi riservata. La dinamica dell’incidente è strettamente legata a un tentativo di furto avvenuto pochi giorni prima nello stesso edificio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
