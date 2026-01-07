Don Matteo 15 su Rai 1 | trama new entry cast e quando in tv

Don Matteo 15 torna su Rai 1 con dieci prime serate, offrendo nuovi sviluppi nella trama e alcune new entry nel cast. La stagione esplora una crisi di vocazione di Don Massimo e le vicende del Maresciallo Cecchini, che potrebbe andare in pensione. La serie mantiene la sua tradizionale atmosfere di indagine e solidarietà, offrendo agli spettatori un racconto equilibrato e coinvolgente. La messa in onda è prevista prossimamente in televisione.

Don Matteo 15 è pronto a tornare in dieci prime serate. In questa stagione vedremo una crisi di vocazione di Don Massimo e il Maresciallo Cecchini che rischia di andare in pensione. Scopriamo insieme la trama, le new entry e quando andranno in onda in tv le nuove puntate. Don Matteo 15: trama della nuova stagione e quando in tv. Che cosa è la vocazione? Questa è una delle domande su cui ruota tutta la quindicesima stagione di Don Matteo 15. La fiction, una delle più longeve della tv, andrà in onda con la prima puntata giovedì 8 gennaio 2026 in prima serata su Rai1. Ma qual è la trama delle dieci puntate? Don Massimo (interpretato da Raoul Bova) avrà una crisi interiore, prima infatti era un carabiniere che si chiamava Matteo Mezzanotte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Don Matteo 15 su Rai 1: trama, new entry, cast e quando in tv Leggi anche: Don Matteo 15, a Spoleto si gira la fiction di Rai Uno: Diletta Leotta nel cast Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ‘Don Matteo 15’, l'Umbria da 25 anni cuore pulsante della serie; Don Matteo 15, il ritorno di Raoul Bova è già su RaiPlay: la nuova 'stagione' da oggi in anteprima esclusiva; Don Matteo 15, cosa accadrà nei nuovi episodi in arrivo con Raoul Bova; Don Matteo 15, la recensione dei primi due episodi: niente di nuovo sul fronte spoletino. Don Matteo 15: quando inizia, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi - Don Matteo 15 torna su Rai 1: debutto a gennaio 2026, dieci puntate, nuove trame e cambi di palinsesto con Affari Tuoi che chiude prima per la fiction. libero.it

