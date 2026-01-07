Domani la graduatoria di Medicina pronti i ricorsi

Domani, 8 gennaio, sarà resa pubblica su Universitaly la graduatoria nazionale di Medicina. Gli studenti interessati potranno consultare il punteggio ottenuto e la sede assegnata tramite la propria area riservata. È un passaggio importante che definirà le possibilità di accesso ai corsi e, per alcuni, potrebbe aprire la strada ai ricorsi. Restare aggiornati è fondamentale per comprendere i prossimi passi.

Sarà pubblicata domani 8 gennaio su Universitaly la graduatoria nazionale di Medicina: è il momento della verità per migliaia di studenti che potranno verificare il proprio punteggio e l’assegnazione della sede nella propria area riservata. Si chiude così il primo semestre filtro, il nuovo sistema di selezione degli studenti che ha sostituito il vecchio test d’ingresso a numero chiuso.  La vigilia, com’era facile prevedere, è contrassegnata dalle polemiche. “Il semestre filtro doveva superare il numero chiuso e ampliare l’accesso a Medicina, invece ha generato un paradosso evidente: solo il 10% degli studenti è riuscito a superare tutti e tre gli esami di Chimica, Fisica e Biologia, con il rischio concreto della pubblicazione di una graduatoria nazionale già compromessa e tutt’altro che improntata al merito”, si legge nel comunicato stampa di Consulcesi & Partners, il cui pool legale è impegnato da anni nella tutela dei diritti degli aspiranti medici penalizzati da irregolarità nei test di ammissione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

