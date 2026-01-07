Dodo Inter pista complicata? La rivelazione di Romano sul possibile rinforzo sulla corsia destra dei nerazzurri
Dodo Inter, situazione di mercato in evoluzione. Romano ha rivelato possibili sviluppi riguardo a un rinforzo sulla corsia destra dei nerazzurri. La trattativa potrebbe influenzare la composizione della squadra nelle prossime settimane, ma resta ancora tutto da confermare. Seguiremo gli aggiornamenti per capire quali novità porterà questa eventuale operazione di mercato.
Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su una delle ipotesi accostate all'Inter per rinforzare la corsia destra. L'esperto di mercato ha spiegato come il nome di Dodô, esterno brasiliano della Fiorentina, sia effettivamente seguito dai nerazzurri, ma allo stesso tempo ha chiarito perché l'operazione sia oggi tutt'altro che semplice. Un quadro che intreccia valutazioni tecniche, strategie societarie e i recenti cambiamenti all'interno del club viola.
