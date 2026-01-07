Discarica in via Guasti Fuori uso le 2 Isole

La discarica di via Guasti, vicino a via Cesare Guasti, sta attraversando un periodo di degrado. Due delle “Isole” ecologiche, attive fino all’estate, sono ormai fuori uso, riducendo i servizi a disposizione dei residenti. Questa situazione rischia di contribuire all’abbandono dei rifiuti e di compromettere la qualità dell’ambiente nel centro storico. È importante intervenire per ripristinare l’efficienza dell’isola ecologica e tutelare il decoro urbano.

L'isola ecologica vicina a via Cesare Guasti, come lamentato da molti abitanti della zona del centro storico, sta perdendo la sua funzione di servizio utile per la città e si sta trasformando in una discarica a cielo aperto, infatti due di questi cassonetti dall'estate non sono più utilizzabili perché non funzionano. La situazione perdura e i residenti tornano a sollevare il problema, anche per la vicinanza dell'isola ecologica alla scuola elementare Guasti. Molte persone infatti hanno cominciato a richiedere che le isole ecologiche tornino a svolgere normalmente il loro servizio, soprattutto nei luoghi più sensibili e delicati come nelle zone vicine alle scuole.

