disagi per i pendolari da oggi i tram della t1 saltano due fermate

A partire da oggi, i tram della linea T1 interrompono il servizio nelle due fermate centrali, causando disagi ai pendolari, tra cui molti studenti, che quotidianamente utilizzano questa tratta. La modifica temporanea potrebbe influire sugli orari e sulla regolarità delle corse. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare di conseguenza gli spostamenti.

Disagi in vista per i pendolari, in gran parte studenti, che viaggiano sulla tramvia della Val Seriana. Da oggi per circa un mese chi utilizza la linea T1 tra Bergamo e Albino dovrà fare i conti con un’interruzione del servizio che, pur nota da tempo, è destinata a creare parecchi grattacapi: fino al 21 febbraio i tram smetteranno di correre tra la stazione di Bergamo e la fermata di via Bianzana, all’ombra dello smart district di Chorus Life. A sostituire i trenini, navette e autobus. L’intervento – spiegano da Tramvie elettriche bergamasche (Teb) – in un punto nevralgico della nuova rete tramviaria è necessario per realizzare la connessione con la futura linea T2 della Valle Brembana (Bergamo-Villa d’Almè) in corrispondenza della nuova fermata Bronzetti Arena, con la creazione di una piazza d’interscambio tra le due direttrici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

