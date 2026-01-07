Dirottano i voli a Brindisi | passeggeri invadono la pista per protesta

A causa di maltempo, due voli Wizz Air diretti a Tirana sono stati dirottati all’aeroporto di Brindisi. Circa 400 passeggeri, insoddisfatti delle condizioni di viaggio, hanno invaso la pista in segno di protesta. L’incidente ha coinvolto i voli, creando disagi e richiedendo l’intervento delle autorità aeroportuali per gestire la situazione.

Un gruppo di circa 400 passeggeri a bordo di due aerei Wizz Air diretti a Tirana, Albania, sono stati dirottati all' aeroporto di Brindisi a causa delle condizioni di maltempo all'arrivo scatenando le ire dei passeggeri che hanno invaso la pista dello scalo pugliese. Cosa è successo. I fatti risalgono a questa notte quando due aerei sono decollati dall'aeroporto di Orio al Serio e Bologna, entrambi della compagnia ungherese Wizz Air, diretti a Tirana: le avverse condizioni meteo non ne hanno consentito l'arrivo a destinazione, da qui la scelta dei piloti di atterrare a Brindisi intorno all'alba.

Voli Wizzair dirottati per maltempo all'aeroporto di Brindisi: passeggeri occupano pista - Leggi su Sky TG24 l'articolo Voli Wizzair dirottati per maltempo all'aeroporto di Brindisi: passeggeri occupano pista ... tg24.sky.it

Maltempo protagonista causa dirottamento voli da Brindisi a Tirana - I 400 passeggeri, provenienti da due diversi aeroporti hanno atteso le decisioni dello scalo pugliese che dopo una lunga attesa ha permesso loro di proseguire il viaggio. notizie.it

