Dirottamenti per maltempo all' aeroporto d' Abruzzo il Pd contro Saga | Giustificazioni offensive subito lavori per dispositivi adeguati

A causa di recenti dirottamenti causati dal maltempo, l'aeroporto d'Abruzzo si trova sotto accusa per la mancanza di dispositivi adeguati. Il Partito Democratico critica la gestione di Saga, chiedendo interventi tempestivi per migliorare le infrastrutture e garantire servizi più affidabili, evitando che le condizioni meteorologiche continuino a ostacolare il funzionamento dell'aeroporto.

"L'aeroporto d'Abruzzo non può continuare a essere un'infrastruttura di serie B, ostaggio del maltempo e dell'inerzia tecnologica. I continui dirottamenti di voli verso altri scali, causati dalla mancanza di sistemi ILS di Categoria II e III, sono la prova tangibile di una gestione che preferisce.

