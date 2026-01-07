Diretta gol Serie A LIVE | Lazio Fiorentina 2-2 gol di Pedro nel finale! Parma Inter 0-2 gol di Thuram!

Segui le principali partite della 19ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale. La cronaca live include risultati, gol, moviola e analisi di Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e altri incontri, offrendo un quadro completo degli eventi sul campo. Restate aggiornati sulle sfide più importanti del campionato italiano, con un’attenzione particolare alle azioni decisive e alle variazioni di punteggio.

Segna Thuram in contropiede e chiude la partita! L'Inter vince 2-0 a Parma. - I nerazzurri per difendere la vetta e andare sul momentaneo +4 dal Milan, gli emiliani per allontanare ulteriormente la zona retrocessione ... gazzetta.it

Risultati serie A, classifica/ Napoli fermato dal Verona! Diretta gol live score (7 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: la 19^ giornata prosegue con gli impegni di Napoli e Inter, che ovviamente continuano la corsa allo scudetto. ilsussidiario.net

SERIE A I In campo Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA - facebook.com facebook

