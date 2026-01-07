Diretta gol Serie A LIVE | Lazio Fiorentina 2-2 gol di Pedro nel finale! Parma Inter 0-2 gol di Thuram!

Segui le principali partite della 19ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale. La cronaca live include risultati, gol, moviola e analisi di Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e altri incontri, offrendo un quadro completo degli eventi sul campo. Restate aggiornati sulle sfide più importanti del campionato italiano, con un’attenzione particolare alle azioni decisive e alle variazioni di punteggio.

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI LAZIO FIORENTINA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

