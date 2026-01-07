Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Atalanta 0-1 gol di Krstovic e Napoli Verona 0-2 raddoppia Orban! Iniziano i secondi tempi!
Segui in tempo reale le partite della 19ª giornata di Serie A, con aggiornamenti su Bologna-Atalanta e Napoli-Verona. In questa sessione di live, troverai risultati, cronaca, sintesi e tabellino delle partite in corso, tra cui anche Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina. Un aggiornamento sobrio e preciso per rimanere informato sugli sviluppi del campionato Enilive 2024/2025.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE BOLOGNA ATALANTA 37? GOL ATALANTA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
