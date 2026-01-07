Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, ha suscitato reazioni politiche con un post su Facebook in cui compare un’immagine della Befana con il volto di Elly Schlein. La scelta ha generato discussioni all’interno del Pd, portando a un confronto sulle rappresentazioni simboliche e le interpretazioni politiche dell’Epifania. La vicenda evidenzia come anche gesti apparentemente semplici possano diventare oggetto di controversie nel panorama politico italiano.

Roberto Dipiazza, sindaco di Trieste, nel mirino della sinistra per le celebrazioni dell’Epifania. Galeotto un post su facebook in cui si staglia l’immagine di una Befana con il volto di Elly Schlein. Un fotomontaggio corredato dalla scritta: “Tanti auguri Befana”. Un post divenuto subito virale che ha fatto insorgere i vertici del Pd. Per la segretaria del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, il post «incarna la cultura di destra» e «non è satira né spirito goliardico, solo mancanza di rispetto», un gesto «che usa il body shaming come arma politica». I presidenti dei gruppi parlamentari dem di Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga e il capo delegazione dem a Bruxelles Nicola Zingaretti si richiamano alle «salme dei ragazzi morti a Crans Montana appena arrivate in Italia» e ricordano che Dipiazza «non è nuovo a comportamenti sessisti e offensivi nei riguardi delle donne». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dipiazza, auguri a Schlein "Befana": il Pd impazzisce

Leggi anche: Nuova bufera su Dipiazza: “Auguri Befana” a Schlein, e la sinistra si infuria

Leggi anche: Il sindaco di Trieste, Dipiazza: "Scuse per la foto Schlein-Befana? Macché, sono quelli del Pd che devono scusarsi con la Meloni"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nuova bufera su Dipiazza: “Auguri Befana” a Schlein, e la sinistra si infuria; Trieste, il sindaco Dipiazza posta una Befana con il volto di Schlein. Il Pd: sessista; “Tanti auguri Befana”: il sindaco di Trieste posta un fotomontaggio di Elly Schlein; «Tanti auguri Befana», il sindaco di Trieste deride la segretaria Schlein con un post sui social.

“Tanti auguri Befana”: il sindaco di Trieste prende di mira Schlein, scoppia la polemica - Il fotomontaggio di Schlein in versione Befana scatena indignazione: il Pd denuncia body shaming e sessismo, mentre la politica italiana si interroga sul confine tra satira e offesa. notizie.it