Dipendenti comunali al lavoro senza riscaldamento | la segnalazione di tre consiglieri

Tre consiglieri comunali di Chieti segnalano che alcuni dipendenti lavorano senza riscaldamento, in particolare nelle sedi di viale Amendola e nell’ex Banca. La situazione, che si protrae da novembre, riguarda ambienti freddi e insalubri, sollevando preoccupazioni sulla condizione degli uffici pubblici. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, evidenziando la necessità di intervenire per garantire ambienti di lavoro dignitosi.

Dipendenti comunali in servizio senza riscaldamento a Chieti. La segnalazione giunge dai consiglieri di minoranza Stefano Costa, Mario De Lio e Damiano Zappone e riguarda la sede di viale Amendola, che sarebbe al freddo da novembre, alla quale oggi si aggiunge anche quella centrale nell’ex Banca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Lepore ai dipendenti comunali: "Fase da superare senza contrapposizioni" Leggi anche: Castellammare di Stabia, i consiglieri comunali scrivono a Fico: “Ridiamo vita al Monte Faito” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dipendenti pubblici, da oggi potete recuperare fino a 30 anni di arretrati con il ricalcolo della RIA: nuova sentenza; Bologna, per i dipendenti comunali solamente promesse; Trento, nemmeno un terzo dei dipendenti pubblici al lavoro in bus o bici. Il Comune: «Ridurre i mezzi non sostenibili del 10%»; Un’unica sede per razionalizzare servizi e migliorare il lavoro dei dipendenti comunali: la proposta al sindaco. Brescia, il Comune su quattro ruote: i dipendenti scelgono l’auto - Due su tre dipendenti del Comune scelgono l’auto per andare al lavoro, con picchi del 90% tra gli agenti di polizia locale di via Donegani. quibrescia.it Due dipendenti comunali su tre vanno al lavoro in auto o moto - La sostenibilità non ha ancora convinto i dipendenti pubblici che lavorano in Loggia ... brescia.corriere.it

Dipendenti comunali al lavoro con l'auto privata: in Municipio il 78% non farebbe cambio con la bici. Il sondaggio - Una netta maggioranza di dipendenti comunali e agenti di Polizia locale sceglie l'auto privata per andare al lavoro, anche per una questione di distanze. ilgazzettino.it

Cava de' Tirreni, Comunali 2026. Raffaele Giordano: "La nostra coalizione puo', ancora, allargarsi a partiti e movimenti. Obiettivo principale: restituire entusiasmo ai dipendenti comunali" #cavadetirreni #comunali2026 #elezionicomunali #cavadetirrenicomuna - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.