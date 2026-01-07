Dionigi a breve avrà un centrocampista Piacciono Ignacchiti Benedetti e Belardinelli

Dionigi si appresta ad aggiungere un centrocampista alla rosa, con preferenze tra Ignacchiti, Benedetti e Belardinelli. Nonostante le dichiarazioni del presidente circa l'assenza di un budget supplementare, i soci della Reggiana hanno deciso di investire 300 mila euro, dimostrando ancora una volta il loro sostegno alla squadra e l’amore per il club. Questa scelta potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato e la composizione della rosa.

Alla fine, come al solito, il grande amore per la Reggiana fa aprire il portafoglio ai soci granata. Il presidente una settimana fa aveva pubblicamente affermato che non ci sarebbe stato un extra budget, poi i soci ci hanno ripensato e messo a disposizione del diesse Domenico Fracchiolla un gruzzoletto pari a 300mila euro. Una cifra imparagonabile rispetto a quelle che possono spendere, ad esempio, i direttori di Spezia e Sampdoria (ma non ha i conti in rosso?), che però dimostra come la dirigenza voglia restare sul pezzo e regalare alla città la salvezza. Città, o meglio imprenditori, che continua a non rispondere alle richieste di 'dare una mano' che da tempo arrivano da Romano Amadei, Carmelo Salerno e Giuseppe Fico, che da anni spendono per far vivere ai reggiani il calcio che conta.

