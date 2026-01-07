Dilaga l' influenza e i pronto soccorso vanno in tilt | Schifani chiede verifiche a Villa Sofia allarme del Codacons
L'aumento dei casi di influenza sta causando un sovraffollamento nei pronto soccorso, con lunghe attese e criticità crescenti. Mentre il Policlinico ha attivato una task force, a Villa Sofia si stanno effettuando verifiche urgenti. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha richiesto controlli approfonditi per valutare la situazione e garantire un'assistenza adeguata ai pazienti.
Dilaga l'influenza e i pronto soccorso vanno in tilt. Se al Policlinico è stata istituita una task force per fronteggiare l'emergenza, a Villa Sofia le lunghe attese hanno spinto il presidente della Regione Renato Schifani a convocare d'urgenza il direttore generale, Alessandro Mazzara. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
