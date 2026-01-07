Difendere l’Ucraina è difendere l’Europa

Difendere l’Ucraina significa tutelare i principi fondamentali della sicurezza europea. Dal 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea e destabilizzato il Donbas, l’Ucraina ha affrontato una lunga sfida. La sua resistenza rappresenta anche la difesa di valori condivisi e stabilità continentale. Comprendere questa dinamica è essenziale per apprezzare le implicazioni di un conflitto che va oltre i confini nazionali, coinvolgendo l’intera Europa.

Arrendersi non significa pace, significa occupazione. L’Ucraina conosce questa verità da più di dieci anni, da quando nel 2014 la Russia ha deciso di invadere la Crimea e il Donbas. Da allora la guerra è entrata nelle nostre vite costringendoci a trasformare un popolo pacifico in un popolo in armi. La nostra unica colpa è quella di voler vivere liberi, come cittadini di uno Stato indipendente e democratico. Nel 2014 il nostro esercito contava appena diciassettemila soldati. Non avevamo le forze per affrontare un’aggressione di quelle dimensioni. Ma abbiamo reagito: insegnanti, tassisti, studenti, persino i ballerini sono diventati militari. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Difendere l’Ucraina è difendere l’Europa Leggi anche: Armare l’Ucraina per difendere l’Europa. L’accordo Macro-Zelensky letto da Darnis Leggi anche: Armare l’Ucraina per difendere l’Europa. L’accordo Macron-Zelensky letto da Darnis Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. RaiNews Inside24 | L’Ucraina non ha perso la guerra Le classi dirigenti europee hanno perso, da tempo, credibilità morale prima che politica. Come puoi difendere il diritto internazionale per l’Ucraina quando da decenni legittimi il cambiamento violento dei confini tra Israele e Palestina Vietare l’import dalle col x.com 4 di sera. . "Salvini oggi può festeggiare una piccola vittoria, dopo aver spinto Crosetto a cambiare idea su come l'Italia deve impegnarsi a difendere l'Ucraina" Claudio Martelli a #4disera News - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.